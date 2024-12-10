Но и полноценной тысячи кинетических перехватчиков не хватит украинской армии для купирования угрозы "Орешника".

Сетевые аналитики российских РИА Новости выяснили факты, свидетельствующие, что в своей недавней логистической миссии американские военные отправили украинской армии как минимум 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3, относящихся к самому современному классу кинетических перехватчиков. Факт отправки управляемых зенитных боеприпасов Missile Segment Enhancement был установлен путем скрупулезного анализа бюджетной отчетности Пентагона.

Что интересно, выяснив минимальное количество передаваемых снарядов, цена каждого из которых достигает шестизначных величин в долларовом эквиваленте, не удалось узнать, как много могло американское военное командование, понуждаемое последними действиями уходящей вашингтонской администрации, отправить ракет PAC-3 MSE Украине. В обнаруженном документе об этом не сообщается.

Общая сумма таких поставок исчисляется 3,26 млрд. долларов.









Отметим, что именно «Орешник» послужил одним из тех факторов, после которых баллистический боеприпас предстал в виде важного триггера для Джо Байдена и его ближайшего окружения, решившего в режиме экстраординарных мер, изыскать три пусковых платформы ЗРК Patriot для поддержки украинской армии, переданных военными Нидерландов. Ещё две ПУ передадут в самое ближайшее время, включив зенитные комплексы в один из пакетов срочной военной помощи.

Прокомментировали событие и журналисты американского сетевого издания MWM, решившие осветить на детальном уровне проблему дефицита уже самих ЗРК для армии США и её ближайших союзников, которые, помимо пусковых комплексов, стали испытывать большую нужду и в самих дефицитных зенитных боеприпасах.