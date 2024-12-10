ВСУ в своё оправдание сказали о бесперспективности дальнейших российских действий и отступили с Александрии.

Первые группы российских военных, которые ранее прорвались через государственную границу на отрезке, расположенном между Курской и Сумской областями, дождались подкрепления отечественных подразделений и расшили зону контроля в украинской Сумщине. Осуществляется и второе важное операционное действие: обход украинской группировки по флангам, находящейся на приграничных территориях Курской области. О сегодняшних подвижках на передовой на курском направлении рассказали OSINT-аналитики ТГ-канала «Военное дело».

Как проинформировала редакция портала, прямо сейчас ВС РФ удерживают новые позиции в поселении Александрия. Что имеет высокое оперативное значение: логистика украинских военнослужащих, находящихся в приграничном рейде в Курской области, теперь представляет собой дело довольно опасное. Хотя и раньше довести пополнение живой силой и боеприпасами до украинского гарнизона в российской Курщине было делом непростым.









Подтверждает успех российских военных в сумском регионе Украины и украинский Deep State.

Официально прорыв российских военных на территорию украинской Сумщины отечественным командованием не подтвержден.

А мы напомним, накануне ВСУ потеряли контроль за важным в логистическом смысле населённым пунктом Шевченково, снабжавшим украинскую армию сразу на нескольких операционных направлениях. Причем оборона укрепрайона была очень удобной, но ВСУ всё равно пришлось оставить оборонительные фортификационные узлы в поселении.