Тот самый неловкий момент, когда ВСУ непонятно что делают в российской Курщине, когда ВС России уже замечены на Сумщине.

Передовые отряды российской армии зашли в Сумскую область, совершив стремительный прорыв через государственную границу. О том, что прорыв имел место быть, подтвердила соответствующая привязка на местности, опубликованная OSINT-специалистами украинского ресурса Deep State, аффилированного с украинской военной разведкой. Само продвижение российских бойцов состоялось через населённый пункт Александрия. Об этом рассказали журналисты портала «Страна.ua».

Как уточняют специалисты по картам, точка давления была найдена за очень короткий срок, а сам маневр был осуществлен с флангов курского плацдарма украинских подразделений.









Высказался по довольно неожиданной ситуации, и от этого слишком сложной и официальный представитель украинского ГПСУ Демченко, не ставший опровергать факт установления контроля российскими штурмовыми группами за территорией украинского государства на сумском направлении. Сделал Демченко заявление и в оправдание ВСУ, указав, что земля, которая находится в руках российских военных с сегодняшнего дня, располагается на заболоченном участке. Именно поэтому призванные сохранять контроль над «клочком суши» украинские подразделения быстро и отступили. Отступили ещё и потому, что развить дальше наступление с прорванного сектора физически невозможно – опять из-за заболоченного участка.









Дальше плохие новости для украинского Генштаба не закончились: сотрудники Deep State сообщили о подтвержденном устремлении ВС РФ в районе курского поселения Плехово, где в результате успешных наступательных действий российской стороны, за ВСУ остаётся лишь маленький участок самого населённого пункта. По данным РФ, уже весь н.п. контролируется российскими войсками.