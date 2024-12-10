Из-за отсутствия резервов удобный для долговременной обороны и важный с логистических позиций опорный пункт ВСУ пришлось сдать.

Украинские подразделения отходят с удерживаемых долгое время позиций, расположенных в поселении Шевченково под Покровском. О непростой ситуации украинского командования, так и не сумевшего без использования дополнительных резервов удержать важный оборонительный район в населённом пункте, рассказали источники ТАСС из российской армии.









Как пояснили силовики, Шевченково – это важная логистическая зона, размещенная на территории со сложным ландшафтом. Причем через посёлок Шевченково шло сразу несколько путей снабжения сразу нескольких участков украинской обороны, размещенных на подступах непосредственно к Курахово. Так же через Шевченково проходили пути снабжения украинских подразделений, удерживавших Угледар, Марьинку, Красногоровку. Далее пути вели к административной границе Запорожской области.









Курахово и Покровск по мнению собственно самого украинского Генштаба, для Украины сейчас наиболее проблемные участки украинской обороны в Донецкой области. Именно здесь происходят самые трудные битвы в настоящий момент. А те самые украинские резервы, наиболее опытные и боеспособные, которые могли бы исправить ситуацию, находятся отрезанные от основных сил в российской Курской области.