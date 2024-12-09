Хорошо спланированные вышестоящими штабами действия российских военных рядом с Курахово сделали так, что в районе крупного населённого пункта украинские подразделения, замешкавшиеся со своевременным отходом, угодили в пять огневых мешков, причем для некоторых из таких отрядов ВСУ тенденция близка к превращению в полноценные котлы.

Первый мешок, как пишет отечественная «Военная хроника», образовался рядом с поселением Константинопольское и Трудовое. Причем при дальнейшем негативном развитии событий, гарнизон ВСУ ожидает учесть военного подразделения, которому предстоит сражаться в полноценном котле. Второй мешок, который может стать котлом, зафиксирован наблюдателями портала в северо-западном районе рядом с Сонцовкой.









Как либо исправить ситуацию в лучшую сторону украинский Генштаб не может на протяжении как минимум последних трёх дней. Хотя по данным российской разведки украинские подразделения накапливают личный состав и бронетехнику в районе населённых пунктов Комар и Мирное – для деблокирования подразделений, попавших в вышеперечисленные огневые мешки.









В случае, если исход действий деблокирования ВСУ не увенчается успехом, то украинским группам придётся отступить на запасные позиции. А уже на следующем этапе можно ожидать полноценного окружения самого Курахово. И по данным собственно украинской стороны, Курахово является одним из самых сложных операционных направлений, для исправления ситуации на котором действующих резервов украинских военных явно недостаточно.