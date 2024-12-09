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Madarator
Ростех: ВСУ копируют технологии ВС РФ, обвешивая Leopard и Abrams "мангалами" и защитой "Контакт-1"
В момент создания западных ОБТ иностранные конструкторы не смогли предвидеть появления ударных fpv-коптеров.

   Украинские военные, несмотря на все заявления официальной пропаганды Киева о тотальном превосходстве западной бронетехники над российскими танками, передовые зарубежные образцы танкостроения, такие как Leopard и Abrams, стали в тотальном режиме оснащать блоками динамической защиты «Контакт-1» и противодронными и противокумулятивными решетками. Оные в российской и украинской армиях называют «Мангалами». О копировании подразделениями украинских рембатов технологий российских ВС, рассказал в журналистской беседе корреспондентам «Красная звезда» управляющий сектором вооружений, спецхимии и боеприпасов Бекхан Оздоев, представляющий ГК Ростех. И как особо акцентировал Оздоев, украинские военные устанавливают «мангалы» кустарного производства, а украинские военные в массе своей используют кустарные наработки.



   Такие конструкции устанавливаются в массовом режиме на германские Leopard 2 и американские Abrams M1. Помимо защитных решеток устанавливаются на иностранную бронетехнику и комплекты советской ДЗ – «Контакт-1».      

   И как сделал акцент топ-менеджер Ростеха, этот факт является документированным источником признания российских и советских разработок.

   Вспомним, что «Контакт-1» относится к разработке динамической защиты первого поколения, призванный усилить защищенность танков от кумулятивных выстрелов и тяжелых ПТРК. Поставлен на вооружение армии СССР в 1985 году, устанавливаемый на Т-55, Т-62, Т-64 и Т-72 и их различные модификации. Причем набор ДЗ весит всего 2000 килограмм, что в 15 раз ниже, чем эквивалентная по стойкости стальная броня.

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