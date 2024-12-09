Гибрид грузовичка и неуправляемых реактивных снарядов способен атаковать цели на расстоянии до 6000 метров.

Что такое настоящая воинская смекалка и воинское инженерное мышление, наглядно показали военнослужащие российской армии. Демонстрация касалась гражданской версии УАЗ-3303, которая после некоторых манипуляций силами ремонтного батальона РФ превратилась в мини-экземпляр подвижной реактивной установки залпового огня. Отечественная РСЗО, получившая уменьшительно-ласкательное наименование «Головастик», была продемонстрирована во время выполнения боевого задания, обстреливая удалённые украинские позиции авиационными боеприпасами.

Речь идёт о смонтированных в рамках грузовой платформы УАЗ авиационных ракетах класса НУРС – Б-8М1, использовавшихся в классическом варианте с бортов штурмовиков Су-25 и советских истребителей МиГ-29, как вариант неуправляемых реактивных снарядов.









На кадрах можно отметить пусковые трубы в количестве двадцати единиц, служащих в качестве направляющих для реактивных выстрелов ракет С-8, способных пролететь в максимальной конфигурации до 6 километров.

И что может порадовать российских военных ещё, так это широкий спектр боевого оснащения «Восьмерок»: от базовых фугасных и кумулятивно-осколочных зарядов и до более редких, но тоже эффективных для особых задач объемно-детонирующих и бетонобойных боевых частей.





Разновидности С-8 рядом с пусковым блоком





Отметим, что установка снарядов С-8 на сухопутную технику, крайне далекую от авиации, довольно традиционное для российских специалистов по переоснащению машин дело: подобные блочные конструкции ещё раньше до появления «Головастика», успешно с отечественных самолётов и вертолётов портировались на гусеничные машины МТ-ЛБ и колёсную бронетехнику – БТР-80.