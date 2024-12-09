Киевское руководство ожидает со дня на день масштабные штурмы Запорожья.

На землях, которые временно контролируют местные украинские чиновники, за последние 24 часа прогремело как минимум 215 детонаций. О непростой ситуации на части запорожского региона рассказал киевский чиновник Иван Федоров, утвержденный в украинской столице.

Как подчеркнул украинский руководитель запорожской госадминистрации, наибольшее количество взрывов прозвучало в течение последних суток.

Уточнять, где раздавались так называемые «хлопки», украинский управленец не стал, как и не стал перечислять количество объектов, подвергнувшихся атаке.

Напомним, что по ряду утверждений украинских военнослужащих и части гражданской администрации украинского государства, российская армия имеет намерение начать ещё на одном направлении масштабное наступление. Предполагается, что в ближайшее время наступательные действия крупными силами будут проведены в одном из районов Запорожья.

В Киеве же, прекрасно понимая, что для украинской армии ситуация усугубляется, предлагают будущей вашингтонской администрации помочь «выйти на границы 2022 года», на что команда Трампа выразила прямой скепсис.