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Madarator
Польша после южнокорейского кризиса власти захотела купить у Сеула танки "K2" со скидкой
Из-за этого договор на 6,27 млрд. долларов поставлен на паузу.

   Официальная Варшава решила не торопиться поставить подпись высокопоставленных чиновников под договором о покупке сверхсовременных высокотехнологичных танков К2, производимых военно-промышленным комплексом Южной Кореи. На фоне внутриполитического кризиса в Сеуле польские политики решили получить куда более выгодные условия, поставив на паузу договор суммой в 6,27 млрд. долларов.

   Как пояснил первый заместитель оборонного Ведомства Павел Бейда, в положении польского государства торопиться не стоит. И если есть возможность сэкономить злотый, то почему этого не сделать? Тем более Варшава никуда не торопится.

   По мнению военного чиновника, польская власть умеет и любит вести переговоры в жестком формате, поэтому с высокой вероятностью польское МО по итогу переговоров добьется куда лучших условий для себя.

   Вместе с тем не очень приятно такие разговоры слышать официальному Сеулу, где местные управленцы уже в открытую выражают свое недовольство к такому отношению польских функционеров, которые слишком явно решили использовать ситуацию в Южной Корее себе на пользу.

   Как проинформировало ИА «Рёнхап», если Варшава решила поиграть в неторопливую коммерческую игру, то вряд ли стоит ожидать подписания контракта на передачу Польше танков «Черная пантера» до конца 2024 года. Хотя ранее была надежда, что коммерческий договор на передачу Польше 180 единиц К2 подпишут до 31 декабря этого года.

   Напомним, что первый договор о намерениях, в котором Варшава изъявила желание купить 980 танков серии К2, как и другое военное имущество южнокорейского государства, был подписан ещё в июле 2022 года.

#польша #южная корея #k2 black panther #k2 чёрная пантера
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