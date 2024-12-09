Трамп во время беседы с корреспондентом ТВ-канала NBC News, на вопрос репортёра: « может ли Украина ожидать снижения военной поддержки?» — ответил «возможно».

Трамп, новоизбранный президент США, во время беседы с корреспондентом ТВ-канала NBC News, на вопрос репортёра: « может ли Украина ожидать снижения военной поддержки?» — ответил «возможно». Добавив после, что он попытается найти любые возможности для того, чтобы вооружённый украино-российский конфликт закончился ровно до 20 января – его официального вступление в должность президента США.

Так же Трамп высказался по поводу якобы общения с Путиным после 5 ноября, когда американец смог обогнать Камалу Харрис в выборах руководителя Североамериканского государства.









Отметим также, что Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня и отрицал, что в ходе российской спецоперации ВСУ лишились 400 тыс. солдат и офицеров. Со слов украинского президента, речь может идти лишь о 43 тыс. украинских военных. Причем половина из которых после ранений вернулись в строй и снова отправились на передовую.



Важно понимать, что США из 100% зарубежной помощи для нужд ВСУ поставляют 80%. Туда входят: бронетехника, ракеты, снаряды, артиллерия, амуниция и много чего ещё.