Последняя такая встреча лично для Трампа закончилась судебным разбирательством и попыткой импичмента.

Дональд Трамп, приехавший в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери, первоначально был категорически против личной встречи с глазу на глаз с Владимиром Зеленским, решившим тоже приехать в столицу пятой республики. Но вмешательство Эммануэля Макрона в самый последний момент заставило избранного президента США передумать. Об убедительности Макрона и уступчивости Трампа рассказывает свежая публикация Axios.

Один из доверенных источников редакции заявил, что Трамп изначально был категорически против встречи с украинским политиком, но спустя какое-то время передумал и пошёл на встречу Макрону и Зеленскому.

Что интересно, Макрону стоило некоторых усилий убедить 78-летнего американца провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Но на изменение собственной позиции Трампу пришлось пойти в самый последний момент, что стало уже сюрпризом для самого украинского президента.









Сама же встреча как раз и состоялась в рамках торжественных событий, посвященных открытию собора Парижской Богоматери, отремонтированного после масштабного пожара.

Подчеркнем, что без помощи США, в особенности без военной поддержки, украинская армия в независимости от собственного желания, не сможет долго удерживать текущую ЛБС. Потому что ВСУ критически зависят от военной помощи, поставляемой со складов Пентагона. И если Трамп решит взвалить нелегкую ношу в поддержке Украины на европейских союзников украинского государства, то с самой высокой вероятностью ЕС и Киев не справятся.