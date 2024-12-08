Это может быть прощальный подарок Джо Байдена для Владимира Зеленского.

Очевидцы сумели заснять массовую транспортировку колёсных бронетранспортеров семейства Stryker, перевозимым железнодорожным эшелоном в США. Есть вполне правдоподобные версии, что секретное передвижение глубокой ночью было выполнено в рамках поддержки Украины. Именно таким способом якобы решил продлить возможность украинских властей обороняться Джо Байден, чья уходящая администрация решила поддержать Украину максимально мощно. Сами БТР были обнаружены в штате Калифорния.

Согласно предварительной оценке, украинский Генштаб надеется получить как минимум полторы сотни относительно актуальных версий бронетранспортеров, большинство из которых должны быть отправлены 82-й ОДШБр.

Сюда же относятся и спецверсии «Страйкеров»: M1132 Engineer Squad Vehicle – представляющие собой инженерные машины, главная функция которых послужить этаким тараном во время преодоления минных полей. Всё благодаря оснащению минным тралом.

Получат ВСУ и M1127 Reconnaissance Vehicle – разведывательные вариации «Страйкеров».





Отметим, что именно БМП Stryker украинское командование берегло при общем и довольно остром дефиците бронетехники, чтобы использовать во время рейда в курское приграничье. Из таких машин, как минимум 30 единиц было уничтожено морпехами и десантниками РФ.

Так же на рядом на ж\д платформах в компании со «Страйкерами» видны и М777 – 155-мм буксируемые гаубицы, предназначенные для возмещения украинских потерь точно таких же артиллерийских систем, которых до одной трети было потеряно.