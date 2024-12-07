Массовые поставки 155-мм орудий из Пентагона с Трампом не предвидятся.

Украинская армия лишилась уже как минимум 35% переданных западными союзниками 155-мм гаубиц M777. Соответствующими сведениями располагают американские журналисты из The National Interest.

Иностранные корреспонденты выяснили, что две основных причины столь существенных потерь в крупноствольной артиллерии украинских ВС, это контрбатарейная борьба российской армии и значительный износ ствольных каналов: ведь штатное орудие американской армии не рассчитано на использование в течение долгих периодов времени, как это как раз обычно и случается на СВО.

Наиболее пугающими новостями для Киева от зарубежных репортёров служит информация, что вряд ли в ближайшем будущем Пентагон расщедрится на большой объем поставок.









Отметим, что ровно четыре дня назад уходящая вашингтонская администрация в лице помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, заявила, что украинскому государству переживать, что ВСУ останутся без снарядной поддержки, управляемых боеприпасов и комплексов ПВО, не стоит.

Вместе с тем уже по данным российских артиллеристов, та весомая роль на поле боя, которую ранее играла украинская «царица полей», существенно снизилась: всё дело в выбивании украинских профессионалов «пушкарей», как и ощутимом снижении качества поставляемых снарядов. Одна ситуация со 100 тысячами бракованных мин чего только стоит.

Тем более из-за политических последствий Владимир Зеленский, как Верховный Главнокомандующий, слишком поздно подписал резонансный закон о мобилизации. Из-за чего даже существенный рост немотивированного пополнения новых солдат не слишком поможет украинской армии устоять.