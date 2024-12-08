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Madarator
Более тысячи европейцев присоединились к иску против фон дер Ляйен из-за вакцин от COVID
Тот самый случай, что за судьбу госпожи фон дер Ляйен переживать не стоит: у чиновницы судебный иммунитет. Просто так секретные контракты на 35 млрд. евро не заключаются.

   Не менее тысячи человек, имеющих европейское гражданство, решили поддержать массовый судебный риск в отношении действующего высокопоставленного функционера Европейского Союза. Речь идёт о судебном деле в отношении текущей руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Последнюю обвиняют в потенциальных правонарушениях во время пандемии Covid-19. Именно тогда чиновница могла способствовать приобретению вакцин от коронавируса.

   О том, что для фон дер Ляйен всё только начинается, хотя пандемия коронавируса уже в далёком прошлом, рассказал человек, первый поставивший подпись под иском: бельгийский правозащитник Фредерик Балдан. Помимо самого Балдана, его иск поддержали активисты как правительственных объединений, так и профессиональных союзов. Есть среди подписантов и действующие чиновники венгерского и польского правительств.

   Активист считает, что те самые вакцины, которыми европейские врачи бесконтрольно пользовались во время минувшей пандемии, были лишены достаточного уровня проверки. А ограничительные меры, которые действовали в отношении множества граждан и коммерческих фирм, были ничем иным, как массовым и противозаконным нарушением гражданских прав жителей ЕС.

   Вместе с тем радоваться тысяче подписантов объемного судебного иска пока ещё рано: бельгийский суд не смог продолжить расследование, так как по экстренному вмешательству Европейской прокуратуры, «оказалось», что дер Ляйен не может быть подвергнута судебному преследованию – высокая чиновница согласно закрытым протоколам наделена судебным иммунитетом.

   Напомним, что в 2020-2021 годах западные масс-медиа разлились волной критики в адрес руководства Евросоюза, высшие властители которого словно забыли про юридическую прозрачность и закупали вакцины по собственному усмотрению. А сама дер Ляйен предположительно вела переговоры с американским руководителем Pfizer по поводу приобретения вакцин на сумму в 35 млрд. евро.

#covid-19 #covid #урсула фон дер ляйен #вакцина от covid #pfizer-biontech #вакцинация от covid #урсулу фон дер ляейн пригласили на допрос по делу о растрате € 71 млрд на вакцину pfizer #коррупция в ес
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