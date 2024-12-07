Из-за высокой ударной мощи и появления уже и наземных ПУ, под угрозой находятся не только американские авианосцы, но и штабы НАТО в Европе.

Государства Запада знают, что «Циркон» – это не мультики, как объявляла неоднократно украинская пропаганда, а то самое реально существующее оружие, меняющее существенно ударный баланс в пользу российского флота и теперь обычной армии. О том, что Запад опасается наступательного потенциала ещё одного передового гиперзвукового боеприпаса РФ, рассказал военный аналитик Драго Боснич, написавший авторскую статью для InfoBRICS.

Эксперт отметил, как только новейший боеприпас будет установлен на большее количество наземных пусковых установок, чем есть сейчас в российской армии, тем с меньшей вероятностью североатлантический альянс будет думать, как поиграть мускулами перед вооруженными силами РФ, наверняка зная, что ещё до развертывания в боевые порядки сухопутных сил, штабы НАТО, центры противоракетной обороны и командные пункты взлетят на воздух от «Циркона».

Последние версии "Циркона" появились и на вооружении сугубо сухопутных боевых платформ РФ.





Как пояснил специалист по вооружению, «Циркон» идеально вписывается в плеяду гиперзвуковых ракет актуального поколения, имеющихся у российских ВС: передового «Орешника», аэробаллистического «Кинжала», квазибаллистического «Искандера-М».

Напомним, что 3М22 «Циркон» относится к классу противокорабельных управляемых снарядов, двигающихся с постоянной гиперзвуковой скоростью. На вооружении российского флота принята 4 января.

Отличается от большинства западных и российских ПКР своей откровенно высокой скоростью, что значительно снижает шансы на её перехват, даже такими средствами, как сверхсовременным комплексом ПВО американской армии THAAD.

И что больше всего нервирует американских военных, «Циркон» идеален для противодействия авианосцам США. Тем более в ближайшей исторической перспективе на вооружении российских ВМФ появится целый спектр новейших кораблей и подводных лодок, способных помимо гиперзвукового «Циркона» использовать и крылатые ракеты «Калибр».