Обещать – это не значит сделать как надо. Тем более для гипотетического успеха Украине нужны опытные сотни тысяч солдат и офицеров, которые Салливан явно не обещал отправить.

Старший помощник президента США Байдена Джейк Салливан во время последнего визита представительной украинской делегации в Вашингтон сказал не унывать руководителю офиса украинскому президенту Андрею Ермаку, потому что США буквально зальют украинское государство военной поддержкой: будут использованы масштабные кредиты на $20 млрд. и введены «титанические» санкции против РФ.

Так во время свежей встречи Салливана с Ермаком, первый пообещал выделить для военных нужд Киева сотни тысяч артиллерийских снарядов, буквально тысячи управляемых ракет, сотни бронемашин, в том числе гусеничных. И всё это военное изобилие прольется на Киев к середине января 2025 года. Соответствующий перечень раздобыли журналисты британской газеты The Guardian.









Помимо передачи оружия и кредитования на $20 млрд, изъятых от дохода с российских активов за рубежом, которые в 2022 году были заморожены, США введут мощнейший пул санкций против России.

Именно все эти действия в своем могуществе и тесной сплоченности позволят заставить Россию отказаться от проведения СВО и сделают позицию на предстоящих переговорах с Россией сильной.

А мы напомним, что свой самый оптимальный шанс на успех Украина упустила уже далекой весной 2022 года. Теперь же меры военной поддержки украинской армии никак не исправят ситуацию для Киева в лучшую сторону и не переломят ситуацию. Потому что теперь дело не только в недостающих объемах поставок, но и отсутствии личного состава, умеющего управляться со сложной техникой: с автомата можно научить стрелять за месяц, но за эти 30 дней не научишь управлять танком, сбивать российские ракеты при помощи комплекса ПВО или управлять наземной РЛС.