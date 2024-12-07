Теперь на балансе украинской армии находится как минимум 19 боевых единиц "Шестнадцатых".

Дания передала Украине вторую партию однодвигательных истребителей F-16. Последние уже прибыли на Украину и направлены в местные ВВС. Об передаче зарубежных самолётов на довольствие украинских ВС лично рассказал Владимир Зеленский в собственном ТГ-канале.

Украинский президент поблагодарил датские власти за военную поддержку и немного пожурил остальных западных партнеров, которые затягивают с помощью, в том числе военной, и не торопятся в рамках ранее обозначенных договоренностей отправить украинским военным собственные боеприпасы, вооружение и амуницию.

Зеленский не стал уточнять, сколько единиц боевых самолётов ВСУ получили. А мы вспомним, как ровно месяц назад датский премьер Метте Фредериксен проинформировала, что в качестве помощи первого этапа украинские пилоты получили 6 бортов F-16. Во второй партии должны быть переданы ещё 19 единиц.





Отметим, что три месяца назад на Украине поднялся большой резонанс из-за падения прямо во время единственного боевого вылета F-16. Как высказалась по этому поводу нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая, самолёт уничтожили не российские военные, а местные зенитчики, запустившие по воздушной цели противоракету ЗРК Patriot.

После случая выше F-16 стали довольно редким гостем в украинском воздушном пространстве, возможно из-за боязни повторения негативного события. А по мнению бывшего сотрудника украинской спецслужбы СБУ Старикова, F-16 перестали активно летать из-за серьёзных опасений европейских союзников Украины лично увидеть падение техники США, что позволит оппонентам Запада посмаковать очередную имиджевую потерю западного высокотехнологичного вооружения.