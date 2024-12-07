Всё из-за "гениального" стояния украинских ВС в Курском приграничье.

Несмотря на все усилия военного командования украинской армии, перед ВСУ стоит перспектива потери как минимум пяти городов Донецкой области. О плохих перспективах на земле украинских ВС, порассуждал экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов, отправившийся в окопы. Военнослужащий, рассказавший об этом, был процитирован журналистами ресурса «Страна.ua».

Как заявил бывший военный избранник, России будут отданы Часов Яр, Курахово, Великая Новосёлка и Мирноград.

Фирсов перечислил, что даже сейчас эти удерживаемые города, словно магнитом высосали из украинского государства личный состав, финансирование и дроны. Причем даже сверхусилия украинских генералов по итогу не помогут переломить печальную тенденцию: всё из-за перехода ВС России на иную тактическую схему, где формируется несколько ключевых зон для атак, вместо рассеивания давления на множество второстепенных направлений.









Российские военкоры разместили сведения, что в Часов Яре отечественные бойцы вчера оттеснили солдат ВСУ из восточных окрестностей Часова Яра. Есть и успех в районе Курахово, где в случае затягивания времени, сразу нескольким подразделениям грозит котёл, как и попадание в окружение подразделений ВСУ, находящихся в самой городской агломерации.

Точно такие же безрадостные перспективы в Мирнограде и Покровске. Причем в первом, однозначно понимая свои плохое положение, украинские саперы взорвали шахту.

В Великой Новоселке после занятия ключевых для обороны данного населённого пункта поселений российскими передовыми группами, украинские военные находятся в ещё более шатком положении, чем в вышеперечисленных четырёх городах.