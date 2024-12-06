Следующий на очереди Покровск и полное освобождение Курахово.

Пока по свежим данным американских журналистов Politico, Андрей Ермак, как глава представительной украинской организации, посетившей на днях Вашингтон и встретившийся с представителями будущей администрации Дональда Трампа, остался чрезвычайно доволен встречей с будущими «вершителями судеб», менее оптимистично настроены по поводу текущего положения ВСУ на поле боя OSINT-аналитики украинского ресурса по картам Deep State.

Так согласно актуальным данным, ВС России только за последние 24 часа взяли под полный контроль и освободили Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку, а также продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.









Появились и соответствующие географические привязки, позволяющие утверждать с 99% вероятностью, что удержать критически важные Старые Терны в районе Курахово не удалось. Как и что наиболее болезненно для украинского Генштаба, в довольно трудном положении оказалась Успеновка – всё благодаря неожиданному и резкому продвижению передовых отрядов российских штурмовиков.





Успеновский карман, грозящий превратиться в полное окружение для сил ВСУ





И как предупреждают журналисты украинского сетевого ресурса «Страна.ua», в случае падения Успеновки, грозит полное окружение украинскому гарнизону в соответствующем «кармане».





Продвижение в районе городской агломерации Курахово





Похвастаться успехами ВС РФ могут и в городских боях Курахово.

Поэтому, несмотря на все положительные эмоции Ермака после посещения Вашингтона, Зеленскому вместе с украинским Генштабом стоит хорошо подумать, как заокеанский успех вояжа главы украинского ОП поможет сдержать текущее наступление российской армии. Которое, судя по многим факторам, только набирает обороты и готово расширяться на новые направления для атак.