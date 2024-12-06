Почему форсирование будет происходить не на каяках или каноэ. Вот в чём вопрос.

Очень широкая река Днепр не спасёт от российского наступления на Херсон, которое будет происходить на быстроходных военных лодках бойцов РФ. О том, что Херсон находится под угрозой атаки ВС РФ, рассказал зарубежным журналистам из издания Financial Times руководитель Херсонской ОВА Прокудин.

По словам украинского чиновника, он ожидает на херсонском направлении активизации со стороны российских военных, планирующих развернуть здесь ещё один сектор своего наступления. Причем уже закуплено как минимум 300 вместительных лодок.

Не меньшим пессимизмом поделился и Сергей Братчук – представитель украинских военных. По словам этого спикера, прямо сейчас, так называемые острова Днепра, представляют собой ещё одно поле боя, где успех сопутствует российской стороне, продолжающей двигаться к западному берегу Херсона. Именно ВС России недавно способствовали развертыванию боёв за остров Казацкий, расположенный рядом с Новой Каховкой.

По мнению украинских чиновников, грядущее наступление на Херсон является частью единого плана, главным итогом которого является значимый рост давления на Киев перед вторым заходом Трампа в Овальный Кабинет Белого дома.

А мы напомним, что для Киева появление ещё одной горячей точки на карте российской спецоперации слишком опасный новый вызов: потому что провалы в украинской обороне наблюдаются сразу на нескольких ключевых операционных направлениях: Кураховском и Покровском. И отразить атаки россиян сразу на трёх векторах атак резервов у главкома ВСУ Александра Сырского может не хватить.