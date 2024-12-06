Дорогостоящую технику ценой в €3 млн. уничтожают средствами, совокупная стоимость которых едва ли превышает 500 тыс. рублей.

Немецкий военный обозреватель и OSINT-аналитик известного издания Bild – Юлиан Репке, прокомментировал очередную потерю не слишком дешевого германского танка Leopard 2, отправленного при остром дефиците бронетехники, в особенности тяжелобронированных танков, для поддержки элитной армейской группировки ВСУ в Курскую область, где зарубежный высокотехнологичный образец и был быстро потерян.









Блогер прокомментировал нелепое уничтожение бронемашины, чье производство обошлось германскому государству и местным жителям-налогоплательщикам в существенные даже для богатого бюджета ФРГ в €3 млн.

И как пишет Репке, вместо изначальных попыток оберегать такой передовой экземпляр путем введения в российскую Курщину группы охранения, состоящей из десятка солдат и дежурившего рядом расчёта ПВО, украинское командование отправило на опасную боевую миссию Leopard 2 в полном одиночестве.





За несколько секунд до удара fpv-коптером ВС РФ





В результате по итогу «Леопард 2» был заклёван за очень короткий промежуток времени целым сонмом недорогих ударных БЛА российского производства, буквально не оставивших ни единого шанса зарубежной гусеничной бронемашине. Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал «Военный осведомитель».









В кадр попала поэтапная процедура уничтожения немецкого танка, где даже отстреливание дымовых ловушек лишь на какую-то минуту продлила жизнь гусеничной машине. Но по итогу сначала дрон с оптоволоконным управлением обездвижил ОБТ попаданием в уязвимую часть, а потом два дрона окончательно добили технику ВСУ,