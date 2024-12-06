Странно что кто-то ожидал победы от 12-й армии мира над армией первой.

Киев не справляется на поле боя и его положение перед предстоящими переговорами слишком уязвимо. О непростой ситуации, в которой оказались высшие руководители Украины, в рамках дебатов по оборонному бюджету на будущий год на заседании Палаты представителей Нидерландов, рассказал глава национального оборонного ведомства Рубен Брекельманс. По словам высокопоставленного военного функционера, преимущество на поле боя находится явно за российскими войсками.

Как прямо заявил нидерландский министр, Украина проигрывает вооружённое противостояние. Цитирует главу МО газета Trouw.

Как объяснил свою позицию и слова оборонный специалист, для Киева стало всё ещё хуже из-за победы на выборах американского президента 5 ноября Дональда Трампа.









78-летний политик в публичном поле своими недавними заявлениями показал, как он относится к Украине и её управленцам. Поэтому последним ничего не останется сделать, как усесться за стол мирного обсуждения с Москвой.

Но на что обратил внимание Брекельманс, так это на полную бесполезность мирных переговоров прямо сейчас: всё из-за слабой переговорной позиции. Поэтому следует ожидать, что если переговоры между Банковой и Кремлём состоятся прямо сейчас, то Киеву придётся согласиться на территориальные уступки Москве.