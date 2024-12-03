Также отмечается, что ВС РФ за минувшие сутки продвинулись в ключевом для обороны Курахово селе Старые Терны

Продвижение российских военных остановить не удалось, несмотря на все предпринятые украинским командованием меры, и передовые группы российских военных уже удерживают большинство доминирующих позиций, в значительной манере ограничивая шансы украинских ВС им что-либо в их успешном наступлении противопоставить. О крайне негативной тенденции для ВСУ, не сумевших стабилизировать собственное положение, вынужденных из-за этого постоянно отступать, с высокой вероятностью полного оставления ключевого для обороны Покровска – города Курахово, напомнили своим читателям журналисты украинского сетевого издания «Страна.ua». Корреспонденты в своей новой публикации приводят слова военного украинской армии Станислава Бунятова.

Как объяснил дальнейшие перспективы украинской обороны Курахово военнослужащий ВСУ, побег из города для украинской стороны – лишь «вопрос времени».

О том, что сдержать российских штурмовиков уже точно не удастся, потому что ярость боёв кипит уже не только на окраинах Старых Тернов, а в самой сердцевине ключевого уже для удержания самого Курахово посёлка, как раз свежие данные и свидетельствуют. Сам населённый пункт находится в шести километрах от кураховской городской агломерации.

Подтверждает успех ВС РФ и украинский OSINT-ресурс Deep State, опубликовавший соответствующую карту, фиксирующую бои по всем Старым Тернам.

А мы отметим, какой разительный контраст случился всего за одну неделю – на прошлой семидневке украинские подразделения ещё находились в западной части Курахово, которую можно было удерживать достаточно долго, если бы Старые Терны не пали так быстро.