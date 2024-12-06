Из Германии в Китае пользуются спросом только ДВС

Германская автоиндустрия, бывшая в своё золотое время настоящим флагманом не то что Европы, а целого мира, находится сегодня в удручающем состоянии. Все дело в сильной конкуренции со стороны китайских автомобилей. И даже выбор в пользу модных электрокаров не исправляет ситуацию. Так в минувшем октябре в Китае компания Mercedes не смогла продать ни одного электрического автомобиля Mercedes EQE, относящегося к классу седанов. В этом году германские производители авто выпустили не более 300 версий данной модели, что слишком явно указывает на глубокий кризис автопромышленников из ФРГ, пишут журналисты журнала Focus.

В публикации особенно подчеркивается, что ни один из 1,4 млрд. китайских жителей в минувшем октябре не захотел покупать электрический Мерседес. Не слишком лучше ситуация на вместительном китайском авторынке и у Audi. Провал коснулся дочерней VW, отказавшейся выпускать Audi E-Tron из-за слишком слабого спроса на модель.

И как рассказал представляющий Audi сотрудник пиар-отдела компании, в прошлом году электрокары фирмы были проданы на территории Китая всего лишь в количестве 31 170 единиц, что слишком мало для самого большого внутреннего рынка из всех.

Единственное, что в КНР пользуется повышенным спросом по части немецких товаров для автомобилей, так это моторы на ископаемом топливе – бензиновые и дизельные.

На сегодняшний день китайцев больше всего привлекает покупка электрокаров именно китайского производства, таких, которые производят бренды BYD и Xiaomi. Продукция последних куда лучше по соотношению цена\качество, чем те модели машин, которые изготавливают немецкие автобренды.