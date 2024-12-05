Истребители ВСУ были обезврежены прямо перед боевым вылетом, загруженные под самую завязку западными боеприпасами.

Группа оперативно-тактической авиации ВКС РФ во время ударной миссии при помощи беспилотников с ракетным вооружением, атаковали важный стратегический объект – воздушную гавань ВСУ в Умани. Успешная и результативная атака с использованием перспективных воздушных дронов была проведена 5 декабря.

В момент неожиданной атаки были застигнуты врасплох многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 – приписанные к 40-й бригаде тактической авиации украинской армии. Что хуже всего для украинских военных, МиГ-29 был застигнут прямо во время предполётной подготовки перед взлётом – то есть полностью заправленный авиационным топливом и снаряженный управляемыми и неуправляемыми авиационными боеприпасами, в том числе западного производства.

И как информирует ТГ-канал «Изнанка», особую опасность в уничтоженных самолётах представляли собой бомбы-планеры GBU-39, сложность перехвата которых вполне очевидна из-за их боевого старта вблизи объекта для атаки, что снижает время успешной реакции российской ПВО на малозаметные боеприпасы.

Всего переделанный соответствующим образом МиГ-29 способен нести четыре таких высокоточных управляемых снаряда.

Сильно досталось и другому украинскому самолёту – Су-27, спрятанному в ангаре: оной не был полностью был уничтожен, но эксплуатация его в ближайшие полгода точно невозможна из-за значительного урона. Помогли нанести дополнительный урон этому экземпляру украинских ВВС расположенные в ангаре авиационные ракеты и бомбы, начавшие детонировать, а в конце и распространив пожар.