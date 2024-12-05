Герасимова в западной прессе называют мозгом успехов российской СВО, умеющим адаптироваться и перестраиваться к новым вызовам.

Российский генерал армии и руководитель национального Генштаба Валерий Герасимов созвонился с председателем ОКНШ Североамериканского государства Чарльзом Брауном. Об этом стало известно от пресс-секретаря американского МО Джерил Дорси, о чем соответственно рассказывает свежая публикация The New York Times.

Как уведомил сотрудник Пентагона, два генерала подняли в разговоре совместный пласт вопросов, посвященные глобальным и региональным вызовам в области безопасности. Отдельно обсудили вооружённый кризис на Украине. И как особо отметили американские репортёры, Браун по просьбе Герасимова не стал широко афишировать телефонный разговор между российской и американской сторонами.





На фото с Герасимовым справа от него Марк Милли





Так же российский высший офицер предупредил своего коллегу из США о планируемых на 3 декабря учениях в акватории Средиземного моря, откуда по военным целям-мишеням должны быть запущены крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Сами запуски осуществлялись в районе маневрирования американских эсминцев ПРО и десантных кораблей с американскими морскими пехотинцами.

Поговорили два высокопоставленных военных и об использовании 21 ноября гиперзвукового «Орешника».

И как уточнили уже в публикации ТВ-канала ABC News, это первый созвон Брауна и Герасимова с момента избрания первого на высокую должность в октябре прошлого года. Сам звонок состоялся 27 ноября ровно неделю назад.