Появление бомб-планеров и новых российских авиационных ракет скучать сегодняшним ВСУ не позволяют.

ВКС России смогли показать на практике, что их лётчики вместе с воздушными машинами умеют адаптироваться к новым вызовам и выходить из прежде трудных ситуаций более закалёнными и стойкими, не забывая демонстрировать высшему военному руководству РФ успехи на поле боя. В комплиментах российской военной авиации, рассыпался интернет-ресурс 1FortyFive.

Публикация начинается с того, что первый этап российской СВО запомнился слабой боевой эффективностью военной авиации РФ, показавшей себя не слишком уверено в попытках навредить тогдашним ВСУ. Но во время украинского контрнаступления 2023 года всё изменилось: ВС РФ общими усилиями отразили украинский ударный накат, а дальше и сами перешли в наступление, в чём немалая заслуга армейских пилотов ВКС.

На фото выше многофункциональный истребитель поколения "4++" Су-35СЭ в "египетской окраске". Источник снимка блог "Русское оружие".

В статье подчеркнули, что появление планирующих авиационных боеприпасов подкосило на достаточно серьёзном уровне способность украинских ВС держать длительную оборону, при этом оставляя в безопасности самих российских лётчиков и их воздушное имущество.

Для исправления столь опасной ситуации, украинские генералы и высшие украинские политики понадеялись устранить новую угрозу при помощи передачи Украине американских лёгких истребителей F-16. Но и зарубежная, относительно современная техника, не поможет Киеву стать победителем в воздухе – в ВКС РФ в качестве тяжелой артиллерии могут быть использованы куда более современные, чем любой самолёт украинских ВВС истребители 5-го поколения Су-57.

О последних, не менее лестную публикацию написал авторитетный онлайн-журнал The National Interest.