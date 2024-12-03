Большинство западных экспертов поменяло негативную оценку на позитивную после полётов Су-47 в китайском Чжухае.

Польза для российской армии передового истребителя 5-го поколения Су-57 видна невооруженным глазом. Об эффективности отечественного многофункционального истребителя решили рассказать американские журналисты из The National Interest.

Авторы публикации подчеркивают, что иностранные масс-медиа и военные аналитики в сфере современной авиации стараются найти тысяча и ещё одну причину, чтобы в надуманной манере доказать, что Су-57 является крайне посредственным самолётом, в особенности если его наглядно сравнивать с американскими F-22 Raptor и F-35. Именно поэтому появление российского истребителя на полях аэрокосмического форума в китайском Чжухае воспринималось западными экспертами как ещё один акт насмешки в адрес Су-57.









Но весь вал незаслуженной критики схлынул, как только Су-57 поднялся в небо и показал великолепную воздушную демонстрацию, впечатлив практически большинство своих иностранных недоброжелателей. О том, что это не просто слова или пространные рассуждения, подтвердили многочисленные факты заказов зарубежных покупателей, желающих видеть в составе собственных ВВС этот флагман российской истребительной авиации.

Подчеркнем, что Су-57 весьма успешно показал себя на передовой в ходе российской спецоперации – современного конфликта высокой интенсивности, когда атаковал наземные цели, расположенные даже под ракетным зонтиком западных передовых систем ПВО – Patriot PAC-3, NASAMS-2 и IRIS-T. А тем временем F-35 и F-22 если и использовались в сражениях на других театрах боевых действий, то только с оппонентами без современных комплексов ЗРК.