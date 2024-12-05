Кажется самые здравые из переселенцев выберут второй вариант, потому что терпение уходит даже у Шольца - "Ливерной колбасы".

Шольц публично высказался по поводу дальнейшей судьбы украинских беженцев, которым было предложено приступить к работе в Германии или двигаться в направлении польско-украинской границы. Не слишком оптимистичной перспективой для множества чувствующих себя слишком комфортно украинских граждан поделились журналисты n-tv.

Так Шольц заявил, что безработные среди украинских мужчин и женщин не должны забывать, что им Германия ничего не должна, чтобы они продолжали здесь спокойно существовать. Как выразился самый главный немецкий политик, слишком долгое пребывание переехавших украинцев, обязывает их не сидеть бездеятельно, а наконец начать действовать. Ранее недозволенную риторику Шольц продемонстрировал во время слушаний в бундестаге.

Как подытожил германский федеральный канцлер, Германия сделала всё, чтобы максимальное количество украинских граждан после получения навыков немецкого разговорного стали активно трудоустраиваться. Нынешние темпы поиска работы украинских переселенцев никого в ФРГ не устраивают.

Так же Шольц напомнил о собственном визите на Украину несколько дней назад, когда лично Зеленскому сказал, что на территории Германии и польской республики появится специальная организация для возвращения украинцев домой, либо помочь стать работником в ФРГ.