Украинские солдаты в это время просто наблюдали за прорывом и ничего не делали.

Купянск, из которого с большим трудом только с привлечением слишком дефицитных резервов украинская армия смогла выбить десант с бронетехникой российских штурмовых подразделений, снова стал ареной активных боестолкновений. Потому что на улицах города опять появились передовые подразделения ВС России. Об этом в личном ТГ-канале проинформировал экс-подполковник украинской военной разведки Алексей Арестович.

Бывший советник главы офиса президента Украины рассказал, что на глазах изумленных и ничего не предпринимавших украинских военнослужащих, российские подразделения вновь появились в городской черте Купянска. Цитирует украинского экс-военного редакция украинского сетевого ресурса «Страна.ua».









Как рассказал Арестович, смелый рейд состоялся в дневное время суток.

И как писалось выше, этот рейд не был первым: не менее двух недель назад отечественные штурмовики добрались до Купянска двумя раздельными колоннами. С ходу российские бойцы создали небольшой плацдарм на восточной оконечности городского пункта.

Не менее критически тревожная оперативная обстановка для украинских подразделений складывается на Кураховском и Покровском направлениях, о чём передаёт проукраинский OSINT-ресурс Deep State.





Падение Старых Терн вблизи Курахово





Так же по словам украинского военного аналитика Богдана Мирошникова стало известно, что населенный пункт Старые Терны в районе Курахово уже пал. И вместо ВСУ там находятся российские ВС.

* – внесен в России в список террористов и экстремистов