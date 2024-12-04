Кураховская ЛБС стремительно для ВСУ перестаёт иметь значение и стратегическую важность.

Передовые группы отечественных штурмовиков в скором времени могут оставить украинский гарнизон важного в тактическом смысле поселения Великая Новосёлка в окружении. Для этого российским бойцам надо продвинуться вперёд на 13 километров, чтобы гарнизону ВСУ, обороняющему укрепленные позиции в Великой Новосёлке, пришлось вступить в круговую защиту или покинуть город. О непростой ситуации, которой до перехода на критический уровень осталось не так уж много, рассказали в свежей публикации «Военной хроники».

Военкоры отметили, что сценарий Угледара, когда важнейший для украинской обороны на южном участке донбасской линии город пал всего за три недели, хотя ранее этот н.п. удерживали силы ВСУ на протяжении двух лет, может стать вполне реальным и для украинских солдат и офицеров, обороняющихся в Великой Новосёлке.









Но что хуже всего для украинских сил, Великая Новосёлка – это не сплошная промзона, на территории которой ой как удобно вести защитные действия на протяжении долгого периода времени, а обычный городской ландшафт.

Поэтому с самой высокой вероятностью единственный положительный исход для контингента ВСУ здесь – попросту отойти на запасные позиции в другом районе пока есть время для отступления.

Ранее российские и украинские осведомлённые источники указывали, что большинство асфальтовых шоссе, выступающих в роли транспортных и логистических артерий ВСУ, были заблокированы российскими подразделениями уже на физическом уровне.