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Madarator
В России начнут выпускать в серийных масштабах огнемётный дрон "Горыныч"
Огнедышащий беспилотный аппарат идеально подходит для уничтожения наземных терминалов связи ВСУ, в особенности если этот терминал Starlink.

   Российские производители вооружений рассказали о начале массового производства огневого поражающего комплекса воздушного развертывания, больше известного широкой публике как огнедышащий беспилотник «Горыныч». О новинке из мира ударных ДПЛА рассказала редакция ТГ-канала «Инженерия».

   Как пояснили эксперты по малой беспилотной авиации военного назначения, дрон не только дорос до масштабов промышленного производства, но и активно модернизируется в режиме реального времени. Прямо сейчас группа энтузиастов с инженерным образованием в довольно активной манере за очень короткий временной промежуток создали целое семейство резервуарных контейнеров различного объемного номинала.

   Так есть скромные «банки» на 400 грамм зажигательной смеси. А есть образцы, вмещающие 1500 и 3500 грамм горючей смеси. Первый вариант создан для китайских «Мавиков», второй и третий – для дронов из линейки ВТ-40 или иных стандартных fpv-коптеров.



   Так во время наземного тестирования и полигонных испытаний было опытным путём выяснено, что «Горыныч» – практически идеальный кандидат для выведения из строя хрупких антенн терминалов спутниковой связи Starlink, как и выбивания противостоящих беспилотников ВСУ. Способен новейший отечественный дрон бороться и с оптоволоконной связью ВСУ.



   В боевом потенциале своём использование «Горыныча» может быть развернуто до универсальной платформы беспилотного действия, способной эффективно разминировать и атаковать подвижные и стационарные военные цели.

   Одновременно сообщается о подготовке к массовому производству российских ударных дронов вертолётного типа «Термит», способных поражать бронированную технику с помощью управляемого ракетного вооружения, в том числе и танки.

#ударные дроны #горыныч 2.0 #дрон-огнемёт #огнемётные дроны
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