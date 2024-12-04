Огнедышащий беспилотный аппарат идеально подходит для уничтожения наземных терминалов связи ВСУ, в особенности если этот терминал Starlink.

Российские производители вооружений рассказали о начале массового производства огневого поражающего комплекса воздушного развертывания, больше известного широкой публике как огнедышащий беспилотник «Горыныч». О новинке из мира ударных ДПЛА рассказала редакция ТГ-канала «Инженерия».

Как пояснили эксперты по малой беспилотной авиации военного назначения, дрон не только дорос до масштабов промышленного производства, но и активно модернизируется в режиме реального времени. Прямо сейчас группа энтузиастов с инженерным образованием в довольно активной манере за очень короткий временной промежуток создали целое семейство резервуарных контейнеров различного объемного номинала.

Так есть скромные «банки» на 400 грамм зажигательной смеси. А есть образцы, вмещающие 1500 и 3500 грамм горючей смеси. Первый вариант создан для китайских «Мавиков», второй и третий – для дронов из линейки ВТ-40 или иных стандартных fpv-коптеров.









Так во время наземного тестирования и полигонных испытаний было опытным путём выяснено, что «Горыныч» – практически идеальный кандидат для выведения из строя хрупких антенн терминалов спутниковой связи Starlink, как и выбивания противостоящих беспилотников ВСУ. Способен новейший отечественный дрон бороться и с оптоволоконной связью ВСУ.









В боевом потенциале своём использование «Горыныча» может быть развернуто до универсальной платформы беспилотного действия, способной эффективно разминировать и атаковать подвижные и стационарные военные цели.

Одновременно сообщается о подготовке к массовому производству российских ударных дронов вертолётного типа «Термит», способных поражать бронированную технику с помощью управляемого ракетного вооружения, в том числе и танки.