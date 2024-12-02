Силы РФ фактически блокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке.

Отечественные подразделения фактически сделали невозможным нормальный уровень снабжения украинского гарнизона, держащего оборону по периметру защитных фортификационных сооружений в крупном населённом пункте ДНР – Великой Новосёлке. Именно здесь расположен важный для украинских защитных порядков большой укрепрайон украинской армии. О текущем непростом положении ВСУ в битве за Великую Новосёлку рассказали российские военные в беседе с ТАСС.

Корреспонденты узнали, что для украинских солдат уже нет нормальных путей сообщения с «большой землёй» – из трёх дорог две физически заблокированы, а резервная третья обстреливается и днём и ночью из ствольной и реактивной артиллерии, как и постоянно атакуются следующие по ней колонны украинской бронетехники.









С северной части украинский гарнизон Великой Новосёлки, потерял возможность качественного снабжения из Запорожья и Покровска. С запада же ситуация ненамного лучше – здесь асфальтовая трасса ещё физически не заблокирована, но видна как днём, так и ночью, обстреливаемая ежечасно.









Теперь единственным условно безопасным «путём», если так можно сказать, остались местные колхозные поля, размокшие от теплой и влажной погоды донбасской зимы. А по такому земному покрытию с трудом проезжает гусеничная техника, не говоря уже об иностранной колёсной. Поэтому «снабженческий паёк» украинских ВС, обороняющих Великую Новосёлку, сильно деградировал. Напрашивается скорый вывод об оставлении важного н.п. ВСУ.

Согласно оперативной задумке российского Генштаба, посёлок планируют взять в клещи.