Очередной медведь или стая волков перегрызли тонкий метровый кабель.

Не прошло и одного месяца с последнего зафиксированного обрыва то ли умышленного, а то ли случайного рода крупного магистрального интернет-соединения, проложенного в акватории Балтийского моря, как обнаружились новые обрывы интернет-кабелей между странами Балтики. Но на сей раз разрыв оптоволоконного соединения произошёл в пределах суши. Причем сделано это было сразу в нескольких местах. О новых проблемах в обеспечении интернетом жителей Швеции и Финляндии, между государствами которых как раз и оказались повреждённые сухопутные кабеля, сообщают местные масс-медиа.

По данным региональных СМИ, в том числе Aftonbladet, рядом с крупными населёнными пунктами Эспоо и Вихти, обеспокоенные многочисленными жалобами жителей на плохое качество интернет-связи, работники полиции, решившие вместе с инженерами коммерческих организаций, обслуживающих сетевую инфраструктуру посмотреть, в чём собственно дело, обнаружили перебитые ячейки с проводами. Финская полиция прямо предположила, что сделали это не дикие животные или случайная деятельность человека, а был исполнен целенаправленный акт диверсионной направленности.









Из-за перебитых кабелей пострадали сотни абонентов высокоскоростной наземной связи.

Отметим, что 14 дней назад на дне Балтийского моря как раз случилась подобного ряда авария, когда два крупных подводных кабеля были разорваны. Под подозрение попал китайский корабль, которым руководил капитан с российским гражданством. По мнению ряда высокопоставленных немецких чиновников, в том числе министра обороны Писториуса, это могла быть тщательно спланированная диверсия. Хотя официальное расследование по-прежнему не нашло подтверждающих фактов именно подводной диверсии.