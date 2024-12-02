Из-за бездействия украинских генералов российские войска форсировали Оскол уже в двух местах.

Регулярно выступающая в качестве оппонента украинских высших офицеров депутат Верховной Рады Украины высказалась ещё раз по поводу невысокого уровня планирования защитных мероприятий генералами ВСУ. Марьяна Безуглая обвинила действующих украинских военачальников в преступной халатности, из-за чего на харьковском операционном направлении в относительной близости с Купянском за последние 24 месяца так и не были построены фортификационные конструкции и инженерные сооружения защитного типа вдоль береговой линии речного массива Оскола.

Из-за этого, по мнению Безуглой, российский Генштаб «спит и видит», как на созданных плацдармах формируются ударные порядки, долженствующие в самом ближайшем будущем продвинуться к ключевым в военном плане населённым пунктам Боровой, Изюму и Балаклее.









А тем временем в момент преступного бездействия собственно с украинскими генералами ничего и не происходит, что грозит повторением ситуации позже и в другом месте, сокрушается Безуглая.

Напомним, что речь идёт об успешном лодочном десанте российских бойцов, сумевших преодолеть реку Оскол севернее Купянска. Как только водная преграда была преодолена, западный берег стал обустраиваться в качестве нового плацдарма, о чем пишет украинский OSINT-ресурс Deep State. А так как дальше ВСУ бездействовали, участок под российским контролем был расширен. А в минувшее воскресение от тех же источников стало известно и о создании второго плацдарма.

Отметим, что Безуглая, как негласный рупор офиса украинского президента, сильно лукавит: по информации аналитиков Deep State, позиции отечественные штурмовики обустроили не на пустом месте, а прямо на местах окопов и траншей украинских солдат и офицеров – которых не оказалось на речном участке обороны из-за критического уровня дефицита бойцов вдоль всей ЛБС.