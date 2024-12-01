Украинские подразделения пытаются выбить передовой отряд РФ, но сделать это не получается

Украинский Генштаб из-за отсутствия дефицитных ресурсов натурально не сумел заметить скопление ударных групп форсирования водных преград российской армии и увидел, как река Оскол не стала преградой для ещё одной части отечественных военных, сумевших переправиться через водный массив ещё на одном участке. Речь идёт о населённом пункте Масютовка, ставшим ещё одним местом прорыва ВС России. О непростой ситуации на купянском операционном направлении сообщает украинский ресурс Deep State – места сбора информации от OSINT-аналитиков.

И как рассказали украинские эксперты, это уже второй плацдарм на западной береговой линии Оскола.





В настоящий момент ВС РФ предпринимает усилия для создания мощного плацдарма, формируя будущие группы наступления. А если тому будет благоприятствовать оперативная обстановка, то данные отряды развернут атаку на очередные украинские позиции. Само закрепление идёт южнее Двуречной.





Не стихает накал боёв и рядом с Новомлинским. По утверждению Deep State, украинским ВС довольно непросто.

А мы напомним, что направить значимую группу резервов для сбрасывания российского десанта в реку украинской стороне лично главкому ВСУ Сырскому мешает информация о том, что группа украинских подкреплений нужна и в боях за Часов Яр и в боях за Курахово. Тем более каждый из этих городов имеет большее значение для всей линии украинской обороны на Донбассе. И обрушение хоть одного из этих участков несёт в себе крайне чувствительные последствия для Киева.