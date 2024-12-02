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Madarator
Reuters: В 2025 году Украина может впервые применить рой дронов
А может не применить – потому что Россия может применить рой "Орешников" раньше.

   В следующем году украинская армия впервые может использовать роевую атаку ударных дронов. О глобальном росте качественной компоненты украинских БПЛА в ударном оснащении рассказал руководитель Минцифры Украины Федоров.

   В беседе с журналистами ИА Reuters высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что по его надеждам 2025 год станет своеобразным дебютом атак роевого типа ВСУ, когда автономные БПЛА продемонстрируют боевые способности к самостоятельному выбору цели для атаки и её последующему уничтожению. Хотя как признал Федоров, пока такие претенциозные действия не станут массовыми. Но это пока, отметил министр.

   По словам высокопоставленного управленца, украинская армия оперирует буквально несколькими десятками программными продуктами собственной разработки, представляющие собой системы ИИ. И для беспилотников, получивших в качестве операционной системы такие комплексы, поражение военных целей без участия операторов дронов, не окажется задачей сложной и невыполнимой.



   Отметим, что подобные системы разрабатываются и отечественными конструкторскими бюро, планирующими оснастить в самом ближайшем времени дальнобойные образцы «Гераней» системами искусственного интеллекта, изучающими работу ПВО и самостоятельно строящими на основе анализа лучшие маршруты для повышения собственной боевой эффективности.

   Под конец интервью Федоров заявил, что Украина использует в массе своей БПЛА не только как ударные или разведывательные машины, но и как воздушный транспорт, перебрасывая в окопы переднего края, продовольствие и боеприпасы. Таких мощных и грузоподъемных дронов будет произведено в 2025 году не меньше десяти тысяч единиц.

Плюсы роя дронов в ударном оснащении:



1. Масштабируемость атаки: Рой дронов способен одновременно атаковать множество целей, обеспечивая перегрузку систем ПВО и противоракетной обороны противника.

2. Сложность для перехвата: Большое количество дронов, двигающихся в хаотичной или скоординированной манере, создают сложности для их уничтожения традиционными средствами, такими как ракеты или зенитная артиллерия.

3. Задача подавления ПВО: Небольшие размеры и скорость дронов позволяют эффективно подавлять и разрушать системы противовоздушной обороны, открывая путь другим ударам.

4. Гибкость и адаптивность: Дроны в роевом формате обладают автономными системами управления. Они способны оперативно менять тактику – от самостоятельного поиска целей до следования общему алгоритму.

5. Низкая стоимость боя: Производство дронов обходится дешевле, чем использование авиации или дорогостоящих высокоточных ракет.

6. Атаки со всех направлений: Рой способен атаковать одновременно с разных ракурсов, включая обходные и неожиданно для противника направления.

7. Применение в скрытных задачах: Дроны, оснащённые малошумными двигателями, подходят для операций на военных базах, например, для уничтожения ключевых объектов с минимальным обнаружением.

8. Универсальность задачи: Исполнение нескольких ролей в зависимости от оснащения – разведка, радиоэлектронная борьба, удары боеприпасами или даже координация других ударных групп.

   Рой дронов – это инновационная и опасная технология, позволяющая в своём высоком военном потенциале добиться куда больше ущерба для оппонента.

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