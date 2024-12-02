Дональд Трамп вряд ли помиловал бы Хантера после вынесения приговора.

В Белом доме шесть раз за последние 18 месяцев заявляли устами личного пресс-секретаря действующего американского президента, что Хантер Байден не будет помилован главой Овального кабинета. Но в итоге помилование, в понедельник 2 декабря все-таки произошло. О соответствующих хитросплетениях внутренней американской политики рассказал ТВ-канал Fox News.

Иностранные журналисты обнародовали сведения, что Карин Жан-Пьер лишь месяц назад говорила, что Хантер Байден помилован не будет, то же самое неоднократно говорил и сам 82-летний политик, по его словам не собирающийся применять процедуру помилования на собственном сыне.

Тем временем репортёры The New York Times указали, что Байден сделал возможным не только прекращение хода уголовных обвинений в незаконном приобретении оружия и неуплате налогов в отношении собственного сына, но и буквально спас последнего от значимого тюремного заключения в одном из федеральных пенитенциарных центров.









Само же вынесение приговора в отношении сына Байдена было назначено на середину нынешнего декабря. Это стало возможным благодаря решению присяжных, решивших, что Хантер Байден виновен в инкриминируемых ему преступлениях.

Американские юристы предположили, если бы суд состоялся, Хантер мог бы отправиться за решетку сроком до 17 лет, но весьма вероятно этот срок ограничен был бы 3 годами, указывают корреспонденты NYT.

Подчеркнем, что Дональд Трамп, как 47-й президент США, с высокой вероятностью не стал бы помиловать Хантера, после того как приговор был озвучен. Тогда бы Хантер провёл три года в заключении. Именно поэтому отец Байден и помиловал сегодня сына Байдена, указывают юридические эксперты.