А что, так можно было? Та самая современная демократия и её принципы в действии.

Джо Байден согласовал процедуру помилования для собственного сына Хантера, который совсем недавно получил в свой адрес доказанные обвинения по двум уголовным делам и просто дожидался финальных судебных решений.

Как выразился 82-летний политик, он с самого первого дня нахождения в кресле американского президента обещал, что не сделает ни единого действия, пытаясь помешать любым решениям министерства юстиции США. И он сдержал обещание даже ровно в тот момент, когда Хантера несправедливо преследовали.

А мы напомним, как ровно два месяца назад, в декабре, сам Байден и его непосредственный секретарь рассказали, что указ Белого дома о гипотетическом помиловании Хантера Байдена однозначно не выйдет. Отметим, что в июне Хантер был признан судом присяжных виновным в уклонении от налогов и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Сам же 46-й президент США считает, что Хантер стал объектом преследований лишь по политическим мотивам: якобы сторонние силы хотели принести вред главе Овального кабинета.

Узнав о помиловании сына собственно его отцом Джо Байденом, Дональд Трамп подверг острой критике уходящего общенационального лидера. И как мы помним, в своей недавней речи Трамп собирался сам помиловать Хантера.

Так же Хантер Байден напрямую связан, как и его отец, с украинской коррупцией, получая непонятные выплаты от компании Burisma Holdings ещё во время работы Джо Байдена в статусе вице-президента при Бараке Обаме.