Лучшего способа доставить новогоднее настроение жителям страны, не находящейся в ЕС и придумать сложно.

Требования Европейского Союза предусматривают появление в украинском государстве платных автомобильных трасс. О том, что высокопоставленные европейские функционеры хотят, чтобы на Украине появились платные асфальтовые трассы, рассказал украинский правительственный чиновник Сергей Деркач.

Замминистра развития громад и территорий уведомил, что украинская власть уже была готова к такому развитию событий и заранее проработала будущий законопроект. На сегодняшний день в планах сделать платными как минимум шесть маршрутов. Сейчас предполагаемые платные участки изучаются, как и плотность движения автомобильного транспорта на них.





Одна из "бесплатных" украинских трасс в 2014 году. К 2024 году на Украине платных шоссе нет. Источник изображения: pavel-shipilin.livejournal.com





Деркач прямо заявил, что платные дороги – это одно из ключевых требований Евросоюза. Поэтому на Украине не теряют времени даром и уже ведут беседы с многочисленными инвесторами, как и планируют привлечь Европейский инвестиционный банк к претензионному проекту.

Резюмировал же Деркач довольно неожиданно, сказав, что избегать разговоров про платные дороги на Украине не стоит – они в любом случае появятся на Украине.

Что интересно, действующий чиновник не раскрыл, каков механизм объявления дороги – платной: будут ли платные трассы уже построенные и действующие, либо только те, которые только планируется возвести.