Много пропущенных Украиной, и это не звонков, заставили одинаково серьёзно задуматься Вашингтон и Брюссель.

Новейший баллистический боеприпас семейства «Орешник» не только атаковал важную наземную цель шестью ударными частями, но и выступил в роли своеобразного почтальона с гиперзвуковым молотом и наковальней, о чем решило рассказать сетевое издание Antiwar.

Англоязычные журналисты отметили, что такой тип вооружения как БРСД «Орешник», в своём классическом варианте использования несёт именно ядерные заряды. Но атаковавший снаряд днепропетровский «Южмаш» был оснащён лишь пустотелыми боеголовками. При этом скорость несущей части составляла порядка 11 Махов, что относится к гиперзвуковым параметрам полёта.

Как пояснили зарубежные репортёры, гиперзвуковые воздушные тела очень трудно сбить действующими системами ЗРК, как американскими Patriot PAC-3 и THAAD, так и немецкими IRIS-T и норвежскими NASAMS-2. Но что куда ещё хуже, данная БРСД оснащена платформой разведения, снаряженной сразу шестью БЧ. И каждая из этих шести боеголовок оснащена ещё шестью отдельными мини-зарядами. Но на этом плохое для Запада и Киева не заканчивается – каждый из таких суббоеприпасов вполне вероятно обладает индивидуальным полётным заданием, что еще больше усложняет 100% перехват каждого из таких ударных блоков.









И как выразился эксперт Тед Постол, являющийся одновременно действующим профессором американского МТИ, каждая из таких БЧ не была оснащена взрывчаткой, в которой действительно не было особого смысла – из-за высокой скорости носителя и его невероятной кинетической энергии, разрушающей встреченные преграды до уровня атомарных простейших соединений, как недавно в своём выступлении указал Владимир Путин.

Это как удар космическим метеоритом, которому не нужно взрывчатое оснащение, чтобы буквально сдетонировать при соударении с земной поверхностью.









В Antiwar рассмотрели и признаки политического и военного посланий удара «Орешником» по военным цехам «Южмаша» Вашингтону и Брюсселю – как столице НАТО: первое – российское руководство действительно нашло как ответить на дальнобойные атаки ATACMS и Storm Shadow по своим землям в конце ноября. Второе – Владимир Путин чётко указал будущей вашингтонской администрации, что зря Белый дом вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И третье – появление базы американской ПВО в Польше не спасёт Европу от гипотетических ракетных атак. Так как такой военный объект в Редзиково за очень непродолжительное время будет сметён передовым российским вооружением.