Обещать и сделать – это совершенно разные вещи.

Советник 82-летнего Джо Байдена Джейк Салливан публично пообещал, что команда американского президента, срок полномочия которой закончится ровно через 50 дней, «сделает всё» чтобы Украина за это время получила максимальный уровень поддержки. По рассказу высокопоставленного функционера можно сделать вывод, что Штаты постараются как можно больше нарастить военный потенциал украинского государства перед возможными мирными переговорами с Россией.

Но как заявил чиновник уходящей байденовской администрации, ядерное оружие в списке поставок для нужд украинской армии точно не значится. Такой вопрос даже не стоит на повестке, заверил Салливан.

А мы напомним который раз, что передача Киеву каких-либо западных вооружений, даже в крупном размере, не способны кардинально поменять ситуацию на поле боя в пользу украинской армии. Всё дело в том, что численный паритет на передовой по личному составу, уже давно складывается в пользу российских военных – контрактников и добровольцев.

А вот на Украине Владимир Зеленский привлекает в армию мужчин методом буквально силовой мобилизации, из-за чего попавшие в вооружённые силы новые солдаты либо сбегают с позиций, либо сражаются из рук вон плохо, что как раз является одной из веских причин, почему в последнее время ВСУ не могут удержать даже крупные фортификационные узлы обороны, усиленные инженерными подразделениями украинских сил по всем стандартам оборонительных уставов НАТО.