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Madarator
ВС России прорвались в Новый Комар
Передовые подразделения российских штурмовиков, прорвавшись через асфальтовую трассу Т-05-18, достигли поселения Новый Комар, находящегося севернее Великой Новоселки.

   Передовые подразделения российских штурмовиков, прорвавшись через асфальтовую трассу Т-05-18, достигли поселения Новый Комар, находящегося севернее Великой Новоселки. Этот населённый пункт играет ключевую роль в устойчивости украинской обороны ВСУ в данном районе. О том, что у украинских подразделений трудности, пишет и военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Алекс». Об этом известно от журналистов «Страна.ua».  



   Военный отметил, что Великая Новоселка и Новый Комар находятся в относительной близости друг от друга. И полное освобождение посёлка от контроля украинского гарнизона откроет важные направления, ведущие в Днепропетровскую и Запорожские области.



   Подтверждает успех штурмовиков РФ и редакция ТГ-канала «Военный осведомитель», указавшая с достаточной осторожностью, что рассекающий удар российских военных закрыл два логистических маршрута украинских ВС, снабжавших гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке боеприпасами и подкреплениями.



   Если передовая группа российских ВС сможет закрепиться в н.п. Новый Комар, то украинской армии придётся снабжать свои подразделения на передовой через шоссе Времевку, что ещё больше увеличит потери ВСУ.

   Отметим, что сложности для украинских подразделений испытывает и гарнизон Часов Яра, запертый в центральной части города градом ударов тяжелых планирующих бомб серии ФАБ-3000.

#вс рф #покровское направление #сводки с передовой #великая новоселка #новый комар
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