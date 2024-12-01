Передовые подразделения российских штурмовиков, прорвавшись через асфальтовую трассу Т-05-18, достигли поселения Новый Комар, находящегося севернее Великой Новоселки.

Передовые подразделения российских штурмовиков, прорвавшись через асфальтовую трассу Т-05-18, достигли поселения Новый Комар, находящегося севернее Великой Новоселки. Этот населённый пункт играет ключевую роль в устойчивости украинской обороны ВСУ в данном районе. О том, что у украинских подразделений трудности, пишет и военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Алекс». Об этом известно от журналистов «Страна.ua».









Военный отметил, что Великая Новоселка и Новый Комар находятся в относительной близости друг от друга. И полное освобождение посёлка от контроля украинского гарнизона откроет важные направления, ведущие в Днепропетровскую и Запорожские области.









Подтверждает успех штурмовиков РФ и редакция ТГ-канала «Военный осведомитель», указавшая с достаточной осторожностью, что рассекающий удар российских военных закрыл два логистических маршрута украинских ВС, снабжавших гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке боеприпасами и подкреплениями.









Если передовая группа российских ВС сможет закрепиться в н.п. Новый Комар, то украинской армии придётся снабжать свои подразделения на передовой через шоссе Времевку, что ещё больше увеличит потери ВСУ.

Отметим, что сложности для украинских подразделений испытывает и гарнизон Часов Яра, запертый в центральной части города градом ударов тяжелых планирующих бомб серии ФАБ-3000.