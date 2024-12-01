Отчётливо понимая, что за падением кураховской городской агломерации придёт черед важнейшему сразу по нескольким ключевым признакам Покровску, украинское командование ничего не может сделать со стабилизацией положения ВСУ в первом городе. Так, украинский сетевой ресурс «Страна.ua» пишет о непростой ситуации для украинских солдат и офицеров, сражающихся в Курахово и его округе.
Согласно ссылке на OSINT-ресурс Deep State, прямо сейчас отдельное сражение развернулось за ключевой оборонительный район украинской армии, размещенный в поселении Старые Терны, который является условным аванпостом Курахово.
Если населённый пункт Старые Терны очень быстро падёт, то имеющая существенный оборонительный смысл из-за крепких производственных зданий промышленная зона Курахово будет оставлена – из-за вероятной угрозы окружения.
И как поясняют после беседы с экспертами по военной тактике корреспонденты «Страны», оставление промзоны это прямой шаг к потере контроля и над городской округой Курахово.
Отметим, что украинским генералам следует отдельно и очень дотошно подумать, куда направлять и без того дефицитные резервы: в Часов Яре тоже всё не так уж просто. А сам город, находящийся на возвышенности, идеальное место для развертывания отечественных центров по управлению беспилотниками, способными существенно упростить действие российских БЛА по дальнейшему освобождению всего Донбасса. Не стоит забывать генералам ВСУ и про боевые действия рядом с рекой Оскол, где передовые отряды отечественных штурмовиков форсировали водную преграду сразу в нескольких местах.