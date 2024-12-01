Украинскому Покровску стоит уже насторожиться.

Отчётливо понимая, что за падением кураховской городской агломерации придёт черед важнейшему сразу по нескольким ключевым признакам Покровску, украинское командование ничего не может сделать со стабилизацией положения ВСУ в первом городе. Так, украинский сетевой ресурс «Страна.ua» пишет о непростой ситуации для украинских солдат и офицеров, сражающихся в Курахово и его округе.

Согласно ссылке на OSINT-ресурс Deep State, прямо сейчас отдельное сражение развернулось за ключевой оборонительный район украинской армии, размещенный в поселении Старые Терны, который является условным аванпостом Курахово.





Если населённый пункт Старые Терны очень быстро падёт, то имеющая существенный оборонительный смысл из-за крепких производственных зданий промышленная зона Курахово будет оставлена – из-за вероятной угрозы окружения.





И как поясняют после беседы с экспертами по военной тактике корреспонденты «Страны», оставление промзоны это прямой шаг к потере контроля и над городской округой Курахово.





Отметим, что украинским генералам следует отдельно и очень дотошно подумать, куда направлять и без того дефицитные резервы: в Часов Яре тоже всё не так уж просто. А сам город, находящийся на возвышенности, идеальное место для развертывания отечественных центров по управлению беспилотниками, способными существенно упростить действие российских БЛА по дальнейшему освобождению всего Донбасса. Не стоит забывать генералам ВСУ и про боевые действия рядом с рекой Оскол, где передовые отряды отечественных штурмовиков форсировали водную преграду сразу в нескольких местах.