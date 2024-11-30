Кадры прополки местности, где укрывались элитные операторы дронов украинской армии, попали на видео.

Совместные успешные действия российских операторов аэроразведки и расчётов реактивной системы залпового огня «Торнадо» сделали так, что не успевшие укрыться элитные военнослужащие подразделения «Птахи Мадьяра», находящиеся в Харьковской области, понесли существенные потери в операторах дронов и колёсной технике.

Так по данным оборонного ведомства, точный залп реактивных снарядов накрыл силы ВСУ в поселении Журавка, эквивалентные 11 расчётам ударных fpv-коптеров, параллельно выведя из строя 10 автомобилей повышенной проходимости.

О том что потери действительно большие видно по тому, как снаряды, предположительно начинённые кассетной боевой частью, разрываются на существенной площади.

Вспомним, что отряд БПЛА «Мадьяр», переведенный на сегодняшний день в 414-й отдельный полк ударных БЛА, в украинской армии считается самым боеспособным по части применения дронов-камикадзе. Именно поэтому данная группа является первоочередной целью для российских ВС.

По некоторым данным часть военнослужащих из 414-го ОП переброшена в курское приграничье для противодействия спецназу «Ахмат».

Множественные разрывы реактивных снарядов над позициями "Птах Мадьяра". Источник: ТАСС

А мы напомним, что у ВСУ складывается сразу несколько проблемных операционных направлений и реорганизация мелких групп украинских операторов дронов в отдельный вид войск, вряд ли исправит текущую ситуацию на передовой. Тем более по статье польского журналиста Мартина Вывала, у украинского Генштаба сразу пять больших проблем, объясняющих почему ВСУ будут отступать всё дальше и дальше, пока окончательно не проиграют российской армии.