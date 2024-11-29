Кажется нечто подобное немцы предлагали 85 лет назад.

Политическая партия «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ покинуть состав стран-участниц всеевропейского объединения – Европейского Союза. Соответствующая информация указана в предвыборной программе АдГ.

Ознакомившиеся с содержанием документа журналисты Spiegel рассказали, что в политпрограмме прямо указано, что Германии членство в ЕС не нужно. Вместо этого предлагается создать аналог Евросоюза – своеобразное «объединение по интересам и экономике».

Но для такого экстремального шага потребуется организовать всенародный день голосования и сделать немецкую конституцию более «гибкой».

Для начала нужно встретиться с текущими участниками ЕС, а после организовать встречу с предполагаемыми партнерами будущего европейского сообщества, указывается в предвыборной программе АдГ.









Помимо таких смелых решений есть и идея выйти из единой зоны евро.

В настоящий момент времени, если бы выборы состоялись на этой неделе, оппозиционная партия с правым уклоном «Альтернатива для Германии» смогла бы набрать 18%, на что указывают данные социологического опроса, организованные исследовательской организацией Forsa. Лидером же потенциальных парламентских выборов стала бы ХДС/ХСС – блок союзных Христианско-демократической и Христианско-социальной партийных организаций. Третья партия по опросам – СДПГ, а четвертая – «Зеленые».

С самой высокой вероятностью выборы немецкого бундестага состоятся в конце февраля 2025 года.