Для реагирования на внезапную воздушную угрозу у харьковского ПВО ВСУ была лишь одна минута.

Российская армия групповым ракетным ударом атаковала промышленное предприятие «Хартрон», военное производство которого для нужд украинских ВС было перезапущено и масштабировано. Об эффективной совместной работе отечественных разведчиков и их коллег из российских ракетных сил рассказал сетевой ресурс «Дневник Десантника».

В ходе разведывательных мероприятий было выяснено, что на местном заводе военное производство для нужд ВСУ не только не было заморожено, а пошло буквально в гору, наладив выпуск важных модулей для управляемых ракетных систем украинского производства, таких как «Гром-2» и С-125. Так же в соседних цехах украинские специалисты по военному программному обеспечению создавали цифровые оболочки для беспилотников и ракетной техники.





Подлётное время баллистической вариации «Искандера» до харьковских военных целей и объектов энергетической инфраструктуры исчисляется буквально несколькими десятками секунд, поэтому эффективно среагировать украинские расчёты ПВО по определению в большинство случаев не могут. А размещение в черте города дорогостоящих и дефицитных систем ЗРК западного производства, таких как Patriot PAC-3, NASAMS-2 и IRIS-T сослужит лишь медвежью услугу ВСУ. Потому что размещенные вблизи российских границ комплексы станут первоочередной и весьма желанной целью для последующих российских атак.

Первый баллистический боеприпас посетил серверную украинского завода, вызвав масштабный пожар, сильно повредивший компьютерное оборудование, а два остальных оставили не удел уже готовую продукцию, размещенную в соседнем помещении.

Отметим, что Харьков, как крупнейший центр военно-промышленного комплекса Украины, является регулярным объектом для удара сверхзвуковых «Искандеров» в баллистическом исполнении, атакующих местные заводы и фабрики, выпускающие продукцию сугубо военного назначения, попутно размещающие в своих цехах личный состав ВСУ и бронетехнику.