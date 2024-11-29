Хотя солдат ВСУ не хватает буквально везде.

Бои в районе Часов Яра для украинской армии не становятся час от часу легче, а скорее наоборот – во всём виновата нехватка артиллерийских снарядов и отсутствие должного количества живой силы на стороне ВСУ. Соответствующие жалобы пришлось выслушать корреспондентам ТВ-канала PBS во время беседы с украинскими офицерами, чьи подразделения принимают участие в обороне этого донбасского города.

Как рассказали украинские младшие и средние командиры, российские штурмовики и днём и ночью пробуют на прочность фортификационные оборонительные сооружения ВСУ. И очень часто у них получается находить бреши в украинской обороне – всё из-за недостаточного количества людей для защитных действий. А иной раз приходится некоторые из подразделений вообще снимать с участка, отправляя их совсем на другой театр боевых действий на Украине.









А тем временем украинские солдаты, только лишь услышав новость о грандиозных планах украинского Генштаба организовать очередное контрнаступление оперативно-стратегического уровня, подсчитали, что хотя бы для теоретического успеха в ВСУ необходимо мобилизовать 2 млн. свежих солдат, что по понятным причинам задача не то что бы трудная, а фактически невыполнимая на 100%.