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Страна.ua: Для успешного контрнаступления Украине необходимо 2 млн военных
Если мобилизовать половину всех пригодных к службе в украинской армии мужчин, как раз столько и выйдет.

   Пока российские войска атакуют на 20 направлениях, о чем сообщают отечественные военкоры, украинское высшее военное и политическое руководство, похоже, не уделяет должного внимания сложной ситуации на ЛБС. Тем временем оно активно планирует и публично анонсирует масштабное контрнаступление.

   Однако украинское командование не уточняет, сколько именно солдат и офицеров потребуется для выполнения столь амбициозной оперативно-стратегической задачи. Тем не менее украинский военный Евгений Иевлев, как передает издание "Страна.ua", поделился своим мнением и назвал ориентировочное количество бойцов, необходимых для гипотетического успеха.
По словам Иевлева, предполагаемое контрнаступление потребует около 1,8–2 миллионов военнослужащих. Он также объяснил, чем руководствовался при расчете. В отличие от командующих, таких как Сырский или Баргилевич, Иевлев подробно изложил свою точку зрения и подчеркнул, что для успешного наступления численное преимущество должно составлять три к одному. По данным украинского Генштаба, на передовой находится около 600 тысяч российских военных, а значит, для достижения успеха необходимо мобилизовать и задействовать не менее 2 миллионов человек.



   Интересно, что ранее в интервью "Economist" экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что неудача контрнаступления в 2023 году была связана с отсутствием достаточной подготовки. Он заявил, что изучал военную литературу, в том числе книгу советского автора Смирнова "Прорыв укрепленных линий обороны", изданную в 1941 году. При этом он отметил, что руководство ВСУ в своих действиях ошибочно ориентировалось на уставы НАТО, а на классические советские труды по наступлению, за что и поплатилось.
   Возвращаясь к оценке Иевлева, журналисты "Страны" отметили, что большинство из этих 2 миллионов военных, вероятно, не смогут увидеть победу воочию, так как сломить сопротивление российской армии будет чрезвычайно сложно. По словам Иевлева, большие потери в рядах ВСУ неизбежны в случае реализации столь масштабного наступления.

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