В ВСУ теперь приходится придумывать одну версию экзотичнее другой почему украинская ПВО стала настолько слабой.

Недавний налёт в ночное время дальнобойных барражирующих боеприпасов «Герань» на украинскую столицу и северную часть Украины по сообщениям ряда украинских ресурсов сопровождался появлением волновой генерации, из-за чего местные расчёты ПВО так и не смогли с былой эффективностью противостоять низкоскоростным российским дронам.

О том, как последняя атака отечественных дронов-камикадзе буквально поставила в тупик опытные мобильные группы украинского ПВО, рассказывает «Военная хроника», изучившая сведения украинского околовоенного комьюнити.

Выяснилось, что во время подлёта российских БЛА к Киеву каналы связи, задействованные украинскими группами ПВО для координации между собой, исчезали или оказывались неработоспособными. Причём как только одна из ближайших «Гераней» поражала наземную цель, сигнал между украинскими группами магическим образом восстанавливался.









На данный момент в ВСУ разбираются, что стало причиной такого невыясненного явления – то ли российские радиоинженеры смогли успешно интегрировать в запущенные «Герани» генератор волновых шумов, либо ВС РФ использовали другие методы перегрузки каналов мобильных радиостанций украинских сил. Хотя вполне может это была случайность, указывают в «ВХ».

Отметим, что с каждым новым днём атаки российских высокоточных ракет и дальнобойных дронов растут в качестве, в чем не в последнюю очередь виновато само украинское командование, буквально отправляющее в ближайший окоп от российских позиций квалифицированные расчёты украинского ПВО в статусе обычной штурмовой пехоты, о чем много раз рассказывала нардеп Марьяна Безуглая.